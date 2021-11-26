В ТЛЦ он прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Лукашенко здесь встретили его помощник - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Он также встретился с представителями Красного Креста.
Лукашенко заявил, что его задача — помочь мигрантам, попавшим в беду, передает Zerkalo.
"Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то. Правда состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах", — заявил Лукашенко.
При этом он заявил про фейки в телефонах мигрантов.
Он также рассказал, что из Беларуси было эвакуировано на родину около тысячи мигрантов: "Но я хочу, чтобы вы знали. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите".
Лукашенко обратился к народам Германии и Польши, — первых — приютить мигрантов, вторых — повлиять на власти, чтобы их пропустили через Польшу.
"Вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить коридор в Германию. Люди с той стороны обезумели", — обратился он к мигрантам.
Он пообещал постараться обеспечить мигрантов питанием, одеждой и водой: "Еще раз повторяю: мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, что вы не хотите".
Когда слово дали мигрантам, то их выступления сводились к благодарности Лукашенко, призывам к Европе принять их, теплым воспоминаниям о Саддаме Хуссейне и критике действующей власти в Ираке.
Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре.
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