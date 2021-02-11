По его мнению, на постсоветском пространстве череда цветных революций привела к «перманентной, хронической нестабильности и обнищанию населения».

«Да, Лукашенко не тот. Да, Лукашенко неугоден. Но дело не в Лукашенко. Придет время — изберете нового Лукашенко или кого-то еще. Среди нас талантливых, вас, людей много таких, — заявил он. — Но разве только потому, что кому-то он не нравится, что, видите ли, с автоматом бегает по улицам, его надо свергнуть?! Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего, но цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы — неугодные, мы не должны были появиться на международной сцене. Нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать».

Лукашенко также заявил, что ни один человек не способен повлиять на его мнение и он все подвергает сомнению. «Если кто-то говорит, что у меня кто-то (три-четыре-пять человек вокруг меня, в ближайшем окружении) формируют мое мнение, — забудьте, я не тот человек. Иногда во вред себе. Порой надо было бы и прислушаться кое к кому, но я все подвергаю сомнению. Это мой принцип», — заявил он.