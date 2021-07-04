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Белорусская интеллигенция не выдержит действующих в политике "бешеных законов", заявил Александр Лукашенко. Многие ее представители открыто поддержали участников массовых протестов.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Vida Press

Александр Лукашенко призвал представителей интеллигенции не вмешиваться в политику и "не делать неверных шагов". В политике действуют "жестокие, бешеные законы", заявил он в субботу, 3 июля, после окончания гала-концерта в Большом театре Беларуси по случаю Дня Независимости республики. "Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти", - объяснил Лукашенко, находящийся у власти в стране более четверти века.

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"Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом", - посоветовал он.

Многие представители белорусской интеллигенции в последние месяцы открыто выступали в поддержку участников массовых протестов. Акции в стране начались после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Среди прочего, осенью 2020 года основная труппа театра имени Янки Купалы уволилась в знак солидарности с уволенным директором Павлом Латушко.

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Deutsche Welle

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