Лукашенко поручил проверить всех военнообязанных

Александр Лукашенко обратил внимание на то, с какими недостатками проводится мобилизация в России, поэтому, по его мнению, нужно в Беларуси уточнить сведения о всех военнообязанных.

"Кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал… И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Еще раз подчеркиваю: у нас нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", – заявил Лукашенко.

Он поручил проверить резервистов» "без насилия и шума «и заверил, что это не для того, чтобы их "куда-то направить кого-то убивать".

"Через военкоматы мы проверяли и будем проверять всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", – сказал Лукашенко.

Отдельно он отметил, что элементарным оружием должен уметь пользоваться каждый: «и мужики, и женщины».

"Каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью… А к войне готовимся, потому что всякое может быть", – констатировал Лукашенко.

Ранее он уже говорил, что "никакой мобилизации в Беларуси не будет".