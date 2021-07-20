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По мнению правителя Беларуси, из-за отсутствия политических отношений Минска с европейскими странами необходимо до минимума сократить число сотрудников посольств.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Vida Press

Александр Лукашенко поручил пересмотреть число сотрудников белорусских диппредставительств в европейских странах. "Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству", - заявил он во вторник, 20 июля, на совещании по приоритетам внешней политики.

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По мнению Лукашенко, необходимо подойти "с точки зрения жизни и практики" к кадровому вопросу и оставить в каждом посольстве лишь посла и одного помощника. Штат диппредставительств следует увеличить, только если вновь расширится сотрудничество с европейскими странами, уверен он.

Лукашенко указал, что данный вопрос уже пытались решить в недавнем прошлом, но процесс затянулся.

Альтернативные посольства Беларуси

Между тем в конце прошлого года в ряде стран мира, в том числе Германии, Великобритании, Литве, Словении, Украине, Чехии и Южной Корее, открылись так называемые народные посольства Беларуси. Альтернативные диппредставительства были созданы местными белорусскими диаспорами, их поддерживает белорусская оппозиция и ее лидер Светлана Тихановская.

Альтернативное посольство Беларуси в Берлине появилось по инициативе белорусских активистов, проживающих в германской столице. Здесь регулярно проводятся акции солидарности с протестующими в Беларуси. В конце 2020 года активисты белорусской диаспоры в Германии даже начали выдавать символические паспорта "свободной демократической Республики Беларусь". Возле фургончика установлен шестиметровый флагшток, на котором закреплен бело-красно-белый флаг.

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Deutsche Welle
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