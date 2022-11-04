«Сегодня кричат: „Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!“ Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», — заявил Лукашенко.

Он сказал, что на смерть белорусов посылают «беглые».

«Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят», — считает Лукашенко.

Он рассказал, что совсем недавно в Беларусь из Украины приходило «по 400−500 человек в сутки».

«С детишками. Кто на велосипедах, кто на чем. Изможденные, грязные. Кого-то помыть, кого-то накормить, кого-то подлечить и таблетки с собой какие-то дать, укол сделать. А кому-то полежать в больнице. Наши люди, куда от этого денешься…, — заявил Лукашенко. — И меня еще пытаются — там власти [в Украине] накатывают, что я чуть ли не воюю в Украине. Да я лечу сегодня украинцев — наши врачи — и россиян. Мы спасали людей и спасаем. Никого не убиваем. А нас там убивали».

Он опять вспомнил про возвращение белорусских дальнобойщиков, застрявших в Украине после начала войны.

«Под 80 человек захватили, отобрали у них всю собственность, автомобили. И людей посадили в подвал. Убили несколько человек. А потом, чтобы не видно было, что убили, повырезали те органы, которые были поражены», — заявил Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул он, нечего украинской стороне предъявлять к нему претензии.

«И потом, вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы — они начали вводить санкции. Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией», — сказал он.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что у него нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных, но предупредил: «Если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках — мало не покажется».

Напомним, на совещании по военной безопасности 4 октября он заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции» в Украине: «Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства». По его словам, Беларусь «лечит и кормит людей», причем не только россиян, но и украинцев.

Ранее Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что белорусская армия воевать в Украине не будет. Однако ранее он и не раз заявлял о том, что «никогда с нашей территории не будут атаковать Украину». Россия начала войну против Украины 24 февраля. Российские войска вошли в Украину в том числе и с территории Беларуси, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии. К тому же с территории Беларуси наносились ракетные удары по украинским позициям — это признавал и сам Лукашенко.