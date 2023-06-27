Лукашенко подтвердил приезд Пригожина: он сегодня в Беларуси

Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин сейчас находится в Беларуси, и Лукашенко рассчитывает, что командиры из ЧВК “Вагнер” помогут белорусским Вооруженным силам повысить свои навыки. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.
“Гарантии безопасности, как он (Путин) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет”, – заявил Лукашенко.
Он также допустил возможность создания подразделения “вагнеровцев” в Беларуси.
“Но, как Хренин говорит: “Мне бы такое подразделение в армии не помешало”. Я согласен. Разговаривай с ними”, – сказал Лукашенко.
“Сейчас много разговоров и болтовни: “Вагнер, Вагнер, Вагнер”. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять”, – сказал Лукашенко.
По его словам, бояться наемников не нужно.
“Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим”, – подчеркнул он.
В ходе встречи Хренин также заверил Лукашенко, что белорусские силы перенимают опыт вооруженных конфликтов.
“В рамках подготовки Вооруженных сил одни из самых главных мероприятий – поддержание боевой мобилизационной готовности, вопросы строительства и развития Вооруженных сил, боевой подготовки, исходя из опыта, получаемого нашими коллегами в вооруженном конфликте. Кроме этого, мы смотрим еще шире, где какие проходят мероприятия”, – сказал он.