Лукашенко подтвердил приезд Пригожина: он сегодня в Беларуси

Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин сейчас находится в Беларуси, и Лукашенко рассчитывает, что командиры из ЧВК “Вагнер” помогут белорусским Вооруженным силам повысить свои навыки. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

“Гарантии безопасности, как он (Путин) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет”, – заявил Лукашенко.

Он также допустил возможность создания подразделения “вагнеровцев” в Беларуси.

“Но, как Хренин говорит: “Мне бы такое подразделение в армии не помешало”. Я согласен. Разговаривай с ними”, – сказал Лукашенко.