"Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим", - цитирует Лукашенко белорусское государственное агентство "Белта".

"Не может быть планеты без нашей цивилизации", - также заявил президент Беларуси.

Белорусская православная церковь относится к Московскому патриархату и признает Кирилла своим патриархом.

В составе Московского патриархата есть также Украинская православная церковь, представители которой выражали недовольство позицией Кирилла в отношении войны.

В конце мая участники Собора УПЦ приняли заявление с осуждением войны, которую Россия ведет против Украины, выразили несогласие с позицией московского патриарха Кирилла и внесли изменения в свой устав, закрепляющие ее "полную самостоятельность и независимость". Однако, по мнению экспертов, УПЦ пока не предприняло решительных формальных шагов, направленных на полный разрыв с Московским патриархатом и создание собственной автокефалии.