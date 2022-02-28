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По официальным данным, большинство белорусов высказались в поддержку соответствующих поправок к Конституции. Поправки также гарантируют Лукашенко пожизненный иммунитет от преследования.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

На фоне российское вторжения в Украину Александр Лукашенко обеспечил себе дальнейшее пребывание у власти в Беларуси. Около 65 процентов избирателей проголосовали на референдуме за соответствующие поправки к Конституции, сообщил ЦИК Беларуси утром в понедельник, 28 февраля. 10 процентов участников всенародного опроса высказались против.

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Лукашенко жестко правит Беларусью с 1994 года. ЕС не признал итоги президентских выборов 2020 года, победителем которых был вновь объявлен Лукашенко. Против белорусского правителя и его окружения введены международные санкции за жестокое подавление гражданского движения в стране.

Поправки к Конституции обеспечат Лукашенко возможность и впредь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Они также гарантируют ему пожизненный иммунитет от преследования в случае ухода от власти.

Изменив Конституцию, 67-летний Лукашенко пошел по стопам президента России Владимира Путина, который в 2020 году обеспечил проведение конституционных поправок, позволяющих ему оставаться на посту главы государства до 2036 года, отмечает агентство AFP.

Возможность отказа Беларуси от безъядерного статуса


Одобренные в Беларуси поправки к Конституции также позволяют этой стране отказаться от безъядерного статуса и размещать на ее территории российские войска на постоянной основе.

Беларусь унаследовала часть советского арсенала ядерных боеголовок от бывшего СССР в 1991 году, но затем передала их России.

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Deutsche Welle
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