— Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? — уточнил Лукашенко у председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. — Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди.
Фото: "Ваяр" и "Пул первого"
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, ему показали беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, "аналогов которому в мире нет — похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже. Причем интересно, что американцы не делятся этой разработкой со своими партнерами".
Часть показанных образцов стоит на вооружении, часть проходит испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию. Отмечается, что программное обеспечение и системы управления у белорусских беспилотников также белорусского производства.
Напомним, 18 октября Лукашенко интересовался беспилотниками у председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова: "Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине".
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