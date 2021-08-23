Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — заявил Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Лукашенко, несколько десятков или сотен афганских беженцев, которых пообещал принять Запад, уже несколько суток находятся на границе Беларуси без воды и еды, теперь властям Беларуси необходимо «думать, что с ними делать».

«Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя», — добавил Лукашенко.

В начале августа Лукашенко поручил силовикам «закрыть каждый метр границы» из-за притока мигрантов, которые пытались попасть в Литву. Власти соседних стран, которые якобы возвращали мигрантов в Беларусь «полуживыми», он назвал нацистами. Еврокомиссия заявила, что Беларусь намеренно отправляет мигрантов на границу с Литвой, чтобы оказать давление на членов ЕС.