— Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны. Об этом уже говорят все, даже не эксперты. Даже обычные люди это понимают, — заявил он.
По словам Лукашенко, все это происходит не по воле простых людей Литвы, Польши, Украины, Германии.
— Это безумство политиков. И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, — это колониальные государства. Отношения Соединенных Штатов Америки с европейскими странами — это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть, — заявил Лукашенко.
Вместе с тем Лукашенко отметил, что введение санкций «против наших людей — две сотни настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной и защищают ее и против предприятий» было ожидаемым и страна к ним подготовилась. В результате за первое полугодие прирост ВВП составил 3,5% — больше, чем было запланировано в прошлом году.
— Мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость еще нам могут подбросить и готовимся к этому, — заявил он.
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