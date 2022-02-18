16 февраля глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещал, что на территории страны не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники.
Совместные учения он назвал вполне обоснованными. "Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами", - отметил глава белорусского МИД.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что дата вывода войск из Беларуси - его "личное дело с Путиным". Встреча Путина с Лукашенко запланирована на 18 февраля.
"Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы [России]. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - сказал Лукашенко 17 февраля во время посещения полигона Осиповичский (на нем проходят учения).
Отвечая на вопрос журналистов о признании ДНР и ЛНР, Лукашенко заявил, что будет принимать это решение совместно с Владимиром Путиным. Лукашенко также добавил, что если бы украинские власти захотели, конфликт на юго-востоке страны был бы давно решен.
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