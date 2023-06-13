По его словам, причина применения ядерного оружия с территории Беларуси может быть только одна — агрессия против страны. Он добавил, что это "оружие сдерживания" и "вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие".
Александр Лукашенко также сказал, что хотелось бы избежать ситуаций, когда пришлось бы использовать ядерное оружие. "Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", — подчеркнул он.
Политик в очередной раз напомнил, что размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность.
"Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это оружие [тактическое]. Мне его достаточно", — сказал Лукашенко.
На данном этапе Лукашенко не видит необходимости для размещения в Беларуси стратегического ядерного оружия, однако "в стране готовятся площадки и под эти вооружения, они все живы-здоровы, кроме одной, поэтому, если нужно, мы в любой момент…"
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