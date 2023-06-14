"Он [Зеленский] мне предлагает „Давай поговорим“. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехал туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: „Давайте в следующий раз в Стамбуле“. Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать", — сказал Лукашенко.

Напомним, в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко помогал Киеву установить контакты с официальным Минском, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну.

— Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации [с Лукашенко], все возможности, которые у нас были. Даже задействовали одного народного депутата, — рассказал Буданов.

Он отметил, что таким образом военная разведка пыталась не допустить втягивания Беларуси в войну и повторных попыток вторжения в Украину с севера. По словам Буданова, этих целей удалось достичь.