"Он [Зеленский] мне предлагает „Давай поговорим“. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехал туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: „Давайте в следующий раз в Стамбуле“. Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать", — сказал Лукашенко.
Напомним, в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко помогал Киеву установить контакты с официальным Минском, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну.
— Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации [с Лукашенко], все возможности, которые у нас были. Даже задействовали одного народного депутата, — рассказал Буданов.
Он отметил, что таким образом военная разведка пыталась не допустить втягивания Беларуси в войну и повторных попыток вторжения в Украину с севера. По словам Буданова, этих целей удалось достичь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рестораны не находят работников: приходит молодежь без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки"
Лето – самая страда для кафе и ресторанов, но...
Чрезвычайная ситуация на литовском взморье – гибнет урожай, жителей просят не жарить шашлык
В Шилутском и Клайпедском районах временно запрещено...
Осужденный весело провел время на воле: убежав из колонии, украл вещи в Akropolis и обокрал двоих человек
Каунасская полиция задержала сбежавшего из колонии...
Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь
В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении...
Эфир Delfi: Украина, Литва и НАТО — ожидания, подрыв Каховской ГЭС и позиция США, сдерживание России
В Брюсселе завтра начинается встреча министров обороны...