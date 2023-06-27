Лукашенко о контроле над ЯО: мне что, хлам нужен на каком-то складе?

Провластный политолог Александр Шпаковский заявил, что на Западе говорят о том, что контроль над ядерным оружием останется у России, и попросил рассказать, как будет применяться ТЯО в случае нападения на Беларусь.
“Если уж глубже взглянуть, слушайте, а мне что, хлам нужен на каком-то складе? Ну, пусть бы в России там и лежало это тактическое оружие. Надо – ну, лишние там 500 километров провезем, применим. Или самолет взлетит из России. И так далее и тому подобное”, – ответил Лукашенко.
Лукашенко рассказал, что в Беларуси вырабатывается алгоритм применения ТЯО, в основе которого – возможность применить ядерное оружие в случае нападения.
“С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ поставлена задача – определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство”, – заявил Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие – “наше”.
“Но не в этом суть. Допустим (это только допустим), мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее – это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать”, – заявил он.
Россия несколько раз подчеркивала, что контроль над тактическим ядерным оружием на территории Беларуси останется за Москвой. При этом Лукашенко заявляет, что решение о применении ТЯО будет принимать он. “Если начнется война, может, у нас не будет возможности согласовывать все это [с Путиным – прим. Reform.by]”, – заявил он 13 июня в интервью телеканалу “Россия 1”.