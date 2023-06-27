Лукашенко о контроле над ЯО: мне что, хлам нужен на каком-то складе?

Провластный политолог Александр Шпаковский заявил, что на Западе говорят о том, что контроль над ядерным оружием останется у России, и попросил рассказать, как будет применяться ТЯО в случае нападения на Беларусь.

“Если уж глубже взглянуть, слушайте, а мне что, хлам нужен на каком-то складе? Ну, пусть бы в России там и лежало это тактическое оружие. Надо – ну, лишние там 500 километров провезем, применим. Или самолет взлетит из России. И так далее и тому подобное”, – ответил Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что в Беларуси вырабатывается алгоритм применения ТЯО, в основе которого – возможность применить ядерное оружие в случае нападения.