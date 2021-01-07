aA
7 января Александр Лукашенко посетил храм Воздвижения Креста Господня в Минске. В ходе длинной речи он высказался о Рождестве, о пандемии коронавируса, о нацизме в Беларуси. Отдельно Лукашенко затронул горячую тему протестов в США — сегодня ночью протестующие захватили Капитолий и пытались сорвать утверждение итогов выборов президента. В результате погибли четыре человека. Он также увязал ее с протестами в Беларуси. Видео его выступления опубликовано в телеграм-канале «Пул первого».
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

— Кто бы мог, Владыка, подумать (обращаясь к митрополиту Вениамину. — Прим.TUT.BY), что сегодня в ночь по нашему [времени] будут штурмовать Капитолий? Цитадель демократии мировой — как они себя подавали. Кто бы подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди.

Статьи по теме:
Здание Конгресса США после беспорядков вновь под контролем властей  (285)
Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства в Германии  (514)

Поэтому нам надо собраться. Нам надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. А той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице. Еще хуже — когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны этого допустить.

Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы моя президентская жизнь закончилась тем, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель.

Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка и не дай бог она превратиться в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов, — сказал Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by

TOP новостей

Премьер-министр Литвы заговорила о возможности создания "паспорта иммунитета" (63)

Поскольку коронавирус не сдает позиции, некоторые...

Прогноз на 2021 год: подорожают услуги и продукты, но это почувствуют не все (64)

Экономисты прогнозируют в 2021 году в Литве рост...

В кольцевых муниципалитетах Литвы изменится порядок движения (12)

В кольцевых муниципалитетах Литвы в январе блокпосты...

Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США (57)

Конгресс США проголосовал за утверждение результатов...

В парламенте Литвы проект резолюции о Дне защитника свободы: Ландсбергиса признают главой страны (134)

В среду после обеда в системе парламента Литвы был...