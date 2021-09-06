Лукашенко нутром учуял нефть и снова предлагает "серьезней посмотреть на недра"

"Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8−9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко предложил Александру Ляхову рассказать о своих предложениях, которые он мог бы поднять на предстоящей встрече с Владимиром Путиным, пишет Zerkalo.io.

Он не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья до 3−3,5 млн т в год.

"Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим — за электромобилями", - заявил Лукашенко.

Десять лет назад Александр Лукашенко уже говорил о том, что в решении энергетического вопроса надеется на собственную нефть.

"Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть. Но если есть нефть, мне кажется, не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я надеюсь. И, конечно, я всех специалистов в последние годы очень сильно тормошу, чтобы они посмотрели, что там у нас есть. Ну и ученого премьера, академика мы взяли в правительство. Я думаю, что теперь он должен уже чувствовать ответственность и будет посматривать, что там, под толщей земли, по которой мы ходим, у нас есть. Мне кажется, что нам надо серьезней посмотреть на недра. Поэтому найдем мы что-то. Не может быть, чтобы человек искал и не нашел. Что-то найдем. А то, что есть, мы будем стараться разработать", — заявил он 21 апреля, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны.