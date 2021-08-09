"Володя Соловьев все время кричит: „Когда Лукашенко Крым признает?" Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает — Будапештская декларация, помните, мы ее подписывали? Но я и через это переступлю. Украина… видите что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное", — заявил Лукашенко.
Он добавил, что власти Украины были возмущены визитом президента Беларуси в Крым. При этом авиасообщение между Беларусью и Украиной приостановлено, и через Киев он бы туда полететь не смог, заметил Лукашенко. "Безумцы", — подытожил президент.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и многие другие страны не признали референдум законным.
Беларусь также не признала присоединение полуострова. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что Лукашенко не хочет портить добрососедские отношения с Киевом.
В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью после того, как в Минске принудительно посадили самолет с экс-редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. После посадки Протасевича арестовали, его обвиняют в организации массовых беспорядков, он внесен в список террористов в Беларуси.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официально: непривитые заболевшие коронавирусом жители не будут получать пособие по безработице (3)
В Литве предлагают не выплачивать пособие по...
Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (89)
В социальных сетях можно найти немало историй...
Президент Литвы: при нынешних темпах вакцинации ограничения могут и не потребоваться (40)
Глава Литвы Гитанас Науседа считает, что планы...
Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (32)
Правительство Литвы отложило принятие решения об...
Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр (20)
Правительство Литвы намерено ограничить возможности...