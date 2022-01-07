Годом исторической памяти объявил Александр Лукашенко наступивший 2022-й. 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики Лукашенко отметил, что предстоит уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики: "Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия — "история" и "политика" — рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю".

Лукашенко считает, что «для одних Беларусь — это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями — все ищут здесь свои исторические земли».

Лукашенко привел пример: якобы в представлении части белорусской молодежи Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, — "освободитель".

"Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории, — сказал Лукашенко. — Плоды такого «патриотического» воспитания мы наблюдали и в 2020-м".

Александр Лукашенко выступил за переоценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой: "Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку.

Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность.

А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык — наш, на нем же написана и Конституция — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности.

Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть. Это вопрос нашего национального достоинства — защитить славную многовековую летопись белорусского народа".

Лукашенко не признается Польшей и другими странами ЕС, США, Украиной легитимным президентом Беларуси. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Беларуси, по разным оценкам, победила Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года. Однако выборы были сфальсифицированы, что вызвало массовые демонстрации протеста, подавляемые режимом Лукашенко с невиданной прежде жестокостью. С тех пор Лукашенко проводит в т.ч. полиитку направленную против Польши, Литвы, ЕС и поляков в Беларуси. С этой целью Лукашенко также использует вырванные из контекста исторические факты. В свою очередь, "защищая" белорусский народ от польского влияния Лукашенко продолжает русификацию, начатую во времена Российской империи, захватившей белорусские земли Речи Посполитой.