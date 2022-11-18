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Александр Лукашенко решил поздравить народ Латвии с Днем провозглашения республики и не преминул назвать правительство страны временным, выдвинув им ряд претензий.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AFP / Scanpix

"Разжигая обстановку, они стянули в Прибалтику силы и вооружение, построили стены, подтолкнули вашу страну к экономической катастрофе. Уверен, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!" — говорится в "поздравлении".

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Напомним, в Латвии сохраняется сменяемость власти по результатам выборов. Там меняется состав парламента, правительства, после восстановления независимости в стране уже шестой президент.

Лукашенко также подчеркнул, что никогда не был инициатором конфликтов, в чем жители Латвии могут убедиться благодаря безвизу.

"Сегодня Беларусь также остается миролюбивым государством, сторонницей диалога и общей безопасности в регионе. Мы никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям. Многие из вас смогли убедиться в этом, посещая нашу страну в условиях безвизового режима", — добавил он.

Также он пожелал латвийцам "мирного неба, солидарности и правильного выбора".

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