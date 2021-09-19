— Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли. Что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство — незыблемая основа нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, — белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это не рушимо, это навсегда, — заявил Лукашенко.
Напомним, в «Минск-Арене» 17 сентября провели форум патриотических сил «Символ единства». Только на материально-техническое обеспечение намерены были потратить около 650 тысяч рублей, следует из заявки на сайте госзакупок. Для сравнения: на такое же обеспечение «Минского полумарафона» планировали потратить 370 тысяч рублей. Одна из провластных организаций приглашала посетить это мероприятие в «Минск-Арене» бесплатно.
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