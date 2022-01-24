В ходе обсуждений предстоящих учений с Россией Лукашенко рассказал про дальнейшие планы армии Беларуси.
”Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии… Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска. Не понимаю, зачем”, — заявляет он.
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