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Александр Лукашенко заявил, что планирует развернуть контингент белорусской армии возле границы с Украиной.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

В ходе обсуждений предстоящих учений с Россией Лукашенко рассказал про дальнейшие планы армии Беларуси.

”Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии… Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать войска. Не понимаю, зачем”, — заявляет он.

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