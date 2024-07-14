Лукашенко: На границе с Украиной ликвидирована напряженность

„Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет“, - добавил Александр Лукашенко.

В ходе того же мероприятия он указал, что планирует обсудить „дальнейшие шаги по Украине“ с президентом РФ Владимиром Путиным, и подчеркнул необходимость начать диалог, чтобы предотвратить эскалацию в войне. „Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться“, - призвал Лукашенко.