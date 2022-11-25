"Вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо, я сказал. Здесь мы будем уже обсуждать проблему "грязной", "чистой" ядерной бомбы". Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что Украину ждет "полное уничтожение", если Киев не пойдет на мирные переговоры. Он также сказал, что Беларусь сможет задействовать для войны в Украине на стороне РФ около 35-40 тысяч военных, но, по его словам, это не роль Беларуси в данном конфликте и это никак не скажется на ходе боевых действий.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что режим Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, а также осуждаются приговоры, вынесенные сотням белорусских политзаключенных.
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