Лукашенко: из-за океана отмашку дали - надо уже сливать этого Зеленского

«Еще удивляюсь, как нам удается, — вокруг бушует все — сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли, даже в богатых странах», — сказал Лукашенко.

И вспомнил про Польшу.

«Возьмите: „Польша, ах, Польша!“ Ну и что Польша? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович (губернаторы Брестской и Гродненской областей. — Прим. ред.) там рядом, они знают. Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги», — считает он.

Лукашенко также высказался по поводу отношений между Украиной и Польшей и признался, что не знает, чего ждать от польских «бешеных политиков».