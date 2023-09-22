Лукашенко: из-за океана отмашку дали - надо уже сливать этого Зеленского

 
Zerkalo.io
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: AP / Scanpix

Александр Лукашенко собрал совещание, посвященное развитию животноводства в Беларуси. Заодно прокомментировал отношения между Украиной и Польшей.

«Еще удивляюсь, как нам удается, — вокруг бушует все — сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли, даже в богатых странах», — сказал Лукашенко.

И вспомнил про Польшу.

«Возьмите: „Польша, ах, Польша!“ Ну и что Польша? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович (губернаторы Брестской и Гродненской областей. — Прим. ред.) там рядом, они знают. Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги», — считает он.

Лукашенко также высказался по поводу отношений между Украиной и Польшей и признался, что не знает, чего ждать от польских «бешеных политиков».

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», — сказал он.

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