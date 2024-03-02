Лукашенко хочет стать президентом в седьмой раз

Александр Лукашенко примет участие в президентских выборах в 2025 году. Об этом он заявил журналистам во время голосования на выборах в парламент и местные советы на одном из избирательных участков в Минске.
«Пойду, пойду, пойду, передайте им, что пойду, — отметил Лукашенко. — И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они [оппозиция] будут будоражить наше общество, и вас в том числе, […] тем быстрее я пойду на эти выборы».
Лукашенко находится у власти уже 30 лет. Впервые он победил на выборах президента страны в 1994 году. 10 лет спустя Лукашенко вынес на референдум вопрос о поправках в Конституцию об участии в президентских выборах.
По итогам голосования Лукашенко получил возможность принимать участие в гонке за пост главы государства неограниченное число раз. Будущие выборы президента станут для него седьмыми.
Белорусская оппозиция и страны Запада считают, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы, и не признают их результаты.
Выборы в парламент и неожиданно высокая явка
В минувшее воскресенье в Беларуси прошли выборы в парламент и органы местного самоуправления.
Еще до начала избирательного процесса правозащитники, международные наблюдатели и оппозиционеры отмечали, что голосование носит исключительно формальный характер, а власть выберет тех кандидатов, которых сочтет нужным.
При этом, как писал политический аналитик Артем Шрайбман, даже недавно созданная провластная партия «Белая Русь» по итогам выборов не получила большинства в новом парламенте — ей досталось лишь 51 место из 110.
На выборах не было международных наблюдателей ОБСЕ, а также независимых экзитполов.
Вскоре после окончания голосования страны Запада отказались признать его результаты. Госдеп США назвал выборы фиктивными, Литва — демонстративными, а Польша — пародией на демократию.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что продолжающиеся репрессии и нарушение прав человека в Беларуси сильно подорвали легитимность избирательного процесса.
США в очередной раз призвали белорусские власти прекратить репрессии, освободить всех политзаключенных и начать диалог с политическими оппонентами.
По мнению белорусских властей, выборы в парламент и местные органы власти прошли по плану — и даже лучше, чем предполагалось. Александр Лукашенко отметил неожиданно высокую явку на участках для голосования.
«Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка, — заявил Лукашенко на встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым в Минске. — На выборы в советы, в местные органы власти и в парламент у нас никогда не было такой явки. В том числе беглые нам со своими неуклюжими телодвижениями помогли».
Ранее в Беларуси ввели новые правила, согласно которым проголосовать на парламентских и президентских выборах могут только граждане, находящиеся внутри страны. Зарубежные консульства и диппредставительства эту функцию выполнять не будут.
ООН просит Минск помиловать политзаключенного
Эксперты ООН призвали белорусские власти рассмотреть вопрос о помиловании 66-летнего политзаключенного и председателя партии БНФ Григория Костусева.
В 2021 году Костусев был осужден на 10 лет по статье о «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» — правозащитники считают этот приговор политически мотивированным.
По данным правозащитного центра «Весна», после задержания у политика диагностировали онкологическое заболевание.
В ООН отметили, что, несмотря на ухудшение состояния здоровья, Костусева неоднократно переводили в штрафной изолятор и «вовремя не предоставили медицинского обследования, лишив его возможности добиваться освобождения из-под стражи по медицинским показаниям».
В организации просят Минск помиловать Григория Костусева или смягчить его наказание, либо заменить тюремное заключение альтернативной формой лишения свободы.
Белорусские власти подчеркивают, что все находящиеся в стране заключенные «получают необходимое медицинское и иное содействие в порядке и объемах, определенных законом» без какой-либо дискриминации.
ЕС продлил санкции против Лукашенко еще на год
28 февраля Евросоюз заявил о продлении санкций против Александра Лукашенко и его окружения еще на год.
Поводом для этого стали продолжающиеся в стране репрессии и поддержка России в войне против Украины.
В ответ на это белорусский МИД опубликовал заявление, в котором назвал действия ЕС «безуспешными попытками вмешательства во внутренние дела страны» и «циничным двуличием».
«Обращаем внимание, что наша страна инициативно не сделала ни одного шага, направленного против ЕС, бизнеса или его граждан», — добавили в МИД Беларуси.
Квартира Цепкало не продалась
Не так давно белорусские власти выставили на торги квартиру экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало и его супруги Вероники (оба находятся за пределами страны).
Как сообщало издание «Зеркало», аукцион по продаже трехкомнатной квартиры был назначен на 27 февраля, однако на него не записалось ни одного участника.
Позже на сайте электронной площадки по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилось сообщение, что аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.
Ранее белорусские власти продали квартиру другого экс-кандидата в президенты – Сергея Тихановского, который был приговорен к 18 годам колонии.
Согласно изданию «Зеркало», жилье в центре Минска было продано только с третьей попытки.