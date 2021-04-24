Белорусский правитель Александр Лукашенко намерен подписать декрет о том, что в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. Об этом он заявил в субботу, 24 апреля, во время поездки в Наровлянский район Гомельской области, передает государственное информагентство БелТА.
"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? - приводит агентство слова Лукашенко. - Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями". По его словам, документ о том, как будет выстроена власть в стране в подобном случае, кто будет управлять страной "если вдруг", он планирует подписать в ближайшие дни.
Тремя днями ранее четырем задержанным по делу о подготовке "покушения на жизнь" Лукашенко и "вооруженного мятежа" было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. О предотвращении "военного переворота" в Беларуси заявила ФСБ России 17 апреля. Ведомство утверждало, что филолог и политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также "физически устранить" Лукашенко.
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