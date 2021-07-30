При этом Лукашенко отметил, что вопрос о размещении российских военных баз в Беларуси никогда не обсуждался на уровне президентов. По словам политика, у белорусских властей есть возможность в короткий промежуток времени "поставить под ружье" 500 тысяч человек. "Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - подчеркнул он.
Кремль о возможном размещении войск РФ в Беларуси
Комментируя слова Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал из Минска никаких обращений насчет размещения в Беларуси российских вооруженных сил.
"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия," - цитирует Пескова агентство "Интерфакс".
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