aA
Признание сепаратистских регионов Донбасса возможно при определенных обстоятельствах, заявил правитель Беларуси. Лукашенко пригрозил разместить в Беларуси ядерное оружие в ответ на "угрозы Запада".
A. Lukašenka
A. Lukašenka
© AP / Scanpix

Белорусский правитель Александр Лукашенко выразил готовность признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики" при определенных обстоятельствах и вместе с Россией. "Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - сказал Лукашенко в ходе посещения совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" в четверг, 17 февраля.

Статьи по теме:
Киев и сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе  (3)
Блинкен: Признание независимости ДНР и ЛНР станет грубым нарушением международного права  (21)

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь и Россия будут совместно обсуждать целесообразность признания сепаратистских регионов Донбасса. Госдума РФ уже направила обращение Владимиру Путину с предложением признать "ДНР" и "ЛНР", но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание этих регионов не соответствует Минским соглашениям. В Кремле также отметили, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по вопросу признания "ДНР" и "ЛНР" решений не принято.

Ядерное оружие в Беларуси

В ходе посещения учений Лукашенко допустил возможность размещения на территории Беларуси ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада". "В случае необходимости мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал он. Предыдущий раз Лукашенко заявлял о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси 1 декабря 2021 года.

Белорусский правитель не исключил, что его страна может оставить часть российских боеприпасов после учений. "Если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь", - пояснил он. Лукашенко также выразил заинтересованность купить или получить в подарок от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другое перспективное вооружение.

По его словам, под Минском могут быть размещены российские зенитные ракетные системы С-400. При этом Лукашенко сказал, что не видит необходимости в создании российских военных баз в Беларуси.

Учения России и Беларуси

Россия и Беларусь в настоящее время проводят проверку вооруженных сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проходила передислокация и создание группировок войск, на втором - с 10 по 20 февраля - совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях участвуют ряд частей ВС Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Беларусь из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С", различная бронетехника и артиллерия, тысячи военнослужащих.

В Беларуси в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: nekalta klaida parūpino visiškai nejuokingą cirką be pinigų

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Vyrų ir moterų intymių zonų depiliacija: įdomiausios tendencijos ir kiti būdai, kaip pasigražinti

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Статьи по теме:

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР (5)

Депутаты от "Единой России " Артем Туров и Виктор...

TOP новостей

Салоны красоты не исключают дальнейшего роста цен на услуги (3)

По данным платформы Treatwell , после упразднения "паспорта...

Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина? (12)

16 февраля было "назначено" датой российского вторжения...

"Delfi. Главное": 16 февраля в Висагинасе, День единства в Днепре и "день вторжения" Путина (19)

16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы праздновали...

Врачи больше не будут отмечать в системе e.sveikatа факт выздоровления больных легкой формой ковида

С этой недели семейные врачи не будут отмечать в...

После мероприятий 16 февраля – вопросы к полиции: было ли у нее право на такие действия (34)

После мероприятий 16 февраля одни поднимают вопрос, не...