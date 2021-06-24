"Ни на одном предприятии не должно быть спада ...Если понадобится - [может быть] введена военная ситуация", - сказал Лукашенко, заслушав доклад губернатора Гродненской области Владимира Караника о состоянии экономики региона.
"Мы этим мерзавцам, по ту стороны границы, должны показать, что их санкции - из бессилие", - сказал Лукашенко.
В понедельник министры иностранных дел ЕС одобрили планы введения санкций в отношении секторов экономики Беларуси, таких как экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, которые приносят значительную прибыль минскому режиму. Эти меры являются ответом на инцидент, произошедший в конце мая, когда лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске. Тогда же власти задержали летевшего в самолете белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, гражданку России, которая учится в Вильнюсе.
Меры против белорусского режима, предусмотренные в четырех объявленных на данный момент пакетах санкций ЕС, в настоящее время применяются в общей сложности к 166 физическим и 15 юридическим лицам.
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