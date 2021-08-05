aA
Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом он заявил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Stopkadras

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул Лукашенко.

Вероятно, это ответ на действия литовской стороны, которая с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.

Статьи по теме:
За сутки в Литву не пустили больше 300 мигрантов  (26)
Посол ЕС: похоже, что полеты из Ирака в Минск отменяются на предстоящие 10 дней  (49)

Благодаря этому, количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворила более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу побило все рекорды — 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Zerkalo.io
Статьи по теме:

Глава МВД о смерти иракца на белорусско-литовской границе: сказки братьев Гримм (118)

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что...

TOP новостей

Бизнес удивлен планами правительства Литвы: почему в магазин можно, а в летнее кафе - нет? (75)

Бизнес удивлен планами правительства Литвы по...

"Delfi Главное": провокации режима Лукашенко на границе, мигранты и местные жители - как уживаться? 700 лет общей литовско-татарской истории (20)

В этом выпуске " Delfi Главное ": полиция Литвы начала...

Глава МИД Литвы: один самолет из Басры сегодня не вылетел в Минск (47)

Посол Европейского союза ( ЕС ) в Ираке Мартин Хат...

Премьер-министр Литвы: части населения могут компенсировать повышение платы за отопление (31)

Рост цен на отопление - мировая тенденция, Литва этот...

Минздрав Литвы представил порядок ревакцинации жителей от ковида (28)

4 августа в Сантаришкской клинике третьей дозой...