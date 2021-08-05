«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул Лукашенко.
Вероятно, это ответ на действия литовской стороны, которая с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.
Благодаря этому, количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворила более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу побило все рекорды — 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.
В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу».
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бизнес удивлен планами правительства Литвы: почему в магазин можно, а в летнее кафе - нет? (75)
Бизнес удивлен планами правительства Литвы по...
"Delfi Главное": провокации режима Лукашенко на границе, мигранты и местные жители - как уживаться? 700 лет общей литовско-татарской истории (20)
В этом выпуске " Delfi Главное ": полиция Литвы начала...
Глава МИД Литвы: один самолет из Басры сегодня не вылетел в Минск (47)
Посол Европейского союза ( ЕС ) в Ираке Мартин Хат...
Премьер-министр Литвы: части населения могут компенсировать повышение платы за отопление (31)
Рост цен на отопление - мировая тенденция, Литва этот...
Минздрав Литвы представил порядок ревакцинации жителей от ковида (28)
4 августа в Сантаришкской клинике третьей дозой...