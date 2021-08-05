«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул Лукашенко.

Вероятно, это ответ на действия литовской стороны, которая с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.

Благодаря этому, количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворила более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу побило все рекорды — 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу».