"Литва пищом лезет", "в Украину, тащат натовские войска". Лукашенко с силовиками обсудил ситуацию на границе

— Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что ситуацию на границе надо рассматривать не только в связи с мигрантами.

— Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной.

В пример Лукашенко привел Польшу, где, по его словам, разворачивают целые корпуса у границ Беларуси.

— Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что уже даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью.

— Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано, — констатировал Лукашенко.

Он заявил, что украинскому участку надо уделить особое внимание.

— Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, данная тематика неоднократно обсуждалась на встречах с Владимиром Путиным.

— Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", — заявил Лукашенко.

О "гуманитарной катастрофе на границе"

Что касается ситуации с мигрантами, Александр Лукашенко отметил, что обвинения в адрес Беларуси в организации миграционного кризиса звучат для того, чтобы «ввести в заблуждение и все мировое сообщество». А стоит за всем этим «международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь», но и через Средиземное море.

— Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там — в Польше, Литве и других странах — самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет.

Лукашенко акцентировал внимание на том, как обращаются в сопредельных странах с «бедолагами мигрантами»: «Люди в военной форме (ясно кто, мы это видим) — и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому — силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе».

Ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом он назвал гуманитарной катастрофой.

— Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди, — отметил Александр Лукашенко.

Он наказал главе Госпогранкомитета и дальше помогать беженцам.

— И очень важно сегодня нам определиться, как мы будем действовать в будущем. Еще раз говорю: погода у нас изменилась, климат у нас суровый, мы получим огромное количество погибших людей на границе. И как мы видим, они наплевательски к этому относятся, они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов. Поэтому что будем делать в перспективе? — обрисовал он круг задач перед участниками совещания.