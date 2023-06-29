Литовский визовый центр в Минске прекратил прием документов для национальных виз Литвы

Такие ограничения принимаются в рамках вступления в силу изменения в закон "О правовом статусе иностранцев".

visa.vfsglobal.com. сообщает, что визовый Центр Литвы прекратил принимать документы на национальные визы Литовской Республики на рабочих основаниях в Минске, начиная с 15 июня 2023 г., в остальных городах Беларуси - с 14 июня 2023 г., а также на национальные визы на иных основаниях в Минске, начиная с 29 июня 2023 г., в остальных городах - с 28 июня 2023 г.

С 1 июля заявления на национальные визы должны подаваться на государственном литовском сайте migracija.lt.

Важно помнить, что с 1 июля национальные визы не будут выдаваться следующим категориям:



Студенты очной формы обучения, приезжающие на учебу в высшие учебные заведения, зарегистрированные и действующие в Литовской Республике;

Преподаватели и исследователи, поступающие на работу в высшие учебные заведения по трудовым договорам;

Иностранцы, прибывающие на работу, когда их профессия занесена в список недостающих профессий;