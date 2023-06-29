Литовский визовый центр в Минске прекратил прием документов для национальных виз Литвы

Такие ограничения принимаются в рамках вступления в силу изменения в закон "О правовом статусе иностранцев".
visa.vfsglobal.com. сообщает, что визовый Центр Литвы прекратил принимать документы на национальные визы Литовской Республики на рабочих основаниях в Минске, начиная с 15 июня 2023 г., в остальных городах Беларуси - с 14 июня 2023 г., а также на национальные визы на иных основаниях в Минске, начиная с 29 июня 2023 г., в остальных городах - с 28 июня 2023 г.
С 1 июля заявления на национальные визы должны подаваться на государственном литовском сайте migracija.lt.
Важно помнить, что с 1 июля национальные визы не будут выдаваться следующим категориям:
Студенты очной формы обучения, приезжающие на учебу в высшие учебные заведения, зарегистрированные и действующие в Литовской Республике;
Преподаватели и исследователи, поступающие на работу в высшие учебные заведения по трудовым договорам;
Иностранцы, прибывающие на работу, когда их профессия занесена в список недостающих профессий;
Иностранные работники, имеющие разрешение на работу, выданное службой занятости;
Граждане Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Новой Зеландии, Южной Кореи, Канады и Беларуси, которые до сих пор получали национальные визы в упрощенном порядке;
Иностранцы, подавшие заявление на выдачу или изменение вида на жительство или карты члена семьи гражданина ЕС;
Иностранцы, в отношении которых Департамент миграции принял решение о выдаче вида на жительство или карты члена семьи гражданина ЕС.
Иностранцам всех этих категорий для легального въезда и пребывания в Литве придется обращаться не за национальной визой, а за получением разрешения на временное проживание в Литве.
Его можно получить не только в Литве, по прибытии в Департамент миграции, но и в 34 центрах компании VFS Global, работающих в зарубежных странах, где вышеуказанные услуги предоставляются с начала этого года.