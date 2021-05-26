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Самолет белорусской государственной авиакомпании ”Белавиа”, который выполнял рейс из Минска в Барселону, развернулся у границы с Польшей и в итоге вернулся в аэропорт вылета, следует из данных Flightradar24, пишет РБК.
Lėktuvas virš Baltarusijos
Lėktuvas virš Baltarusijos
© Shutterstock

Борт вылетел из Минска, долетел до границы с Польшей, однако не пересек ее и начал кружить в районе Бреста. Лайнер сделал не менее семи кругов, после чего развернулся и направился в аэропорт вылета.

Как сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на представителя Польского агентства гражданской авиации, Польша не пустила самолет в свое воздушное пространство. ”Самолет ”Белавиа” действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией”, — пояснил он.

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Однако ТАСС опубликовал противоположную информацию, полученную, как сообщает агентство, от того же Польского управления гражданской авиации. Там изданию сообщили, что допуск самолетов в воздушное пространство государства не входит в его компетенции и регулятор не знает, почему борт летал кругами у границы. ”Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов”, — сообщили агентству в управлении. ”Я вижу самолет сейчас. <…> Я не знаю, почему он летает кругами. <…> Я не знаю, что произошло”, — уточнили там.

Позже пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил ”РИА Новости”, что борт не вошел в воздушное пространство Польши из-за того, что Франция, чью территорию ему пришлось бы пересечь, не дала разрешение на пролет. ”Наши службы передали экипажу этого самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов”, — сказал он. — Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции <…>”.

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