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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что госпропаганда на белТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами со стороны Александра Лукашенко.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

Как отметил он в комментарии DW, более весомым давление было в момент перехода с госслужбы в оппозицию. Политик утверждает, что получал «прямые угрозы со стороны Лукашенко», который «обещал меня задушить собственными руками в том случае, если я предам его».

Латушко говорит, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».

Вместе с тем, глава НАУ не собирается мириться с травлей по ТВ: «У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег».

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naviny.by
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