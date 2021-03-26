Как отметил он в комментарии DW, более весомым давление было в момент перехода с госслужбы в оппозицию. Политик утверждает, что получал «прямые угрозы со стороны Лукашенко», который «обещал меня задушить собственными руками в том случае, если я предам его».
Латушко говорит, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».
Вместе с тем, глава НАУ не собирается мириться с травлей по ТВ: «У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег».
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