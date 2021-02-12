— Моему коллеге — адвокату Максиму Знаку — 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК). Это в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), - сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

Лаевский уверен, что никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет.

— Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то тут право стали делать из свободы, достоинства и справедливости, а не из черной резины, — указывает он.

Штаб Виктора Бабарико позже сообщил, что аналогичные обвинения предъявлены и Марии Колесниковой.

Что говорят адвокаты

Защитники Максима Знака — Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко заявляют, что «предъявленные Знаку новые обвинения беспочвенны».

— Любой, кто следил за деятельностью Координационного совета, мог убедиться, что она соответствует провозглашенной при его создании цели — преодоление политического кризиса и достижение согласия в обществе. Действий, подпадающих под понятие экстремизм, Знак, как член президиума Координационного совета, не совершал и не призывал к ним.

Они указывают, что обвинение членов Координационного совета в заговоре с целью захвата власти абсурдно.

— Вся деятельность Координационного совета осуществлялась исключительно публично, что противоречит смыслу понятия «заговор». Что касается захвата власти, то и Знак, и другие члены Координационного совета всегда подчеркивали, что их задачей является не приобретение властных полномочий ими самими или передача их конкретному лицу, а построение диалога между существующей властью и гражданским обществом.

По их мнению, обвинение в заговоре с целью захвата власти — это пример беспрецедентного давления на все адвокатское профессиональное сообщество.

— Мы заявляем о недопустимости преследования адвоката за профессиональную деятельность, выражение правового мнения и критику органов власти, — заявили Лаевский и Пыльченко.

Максима Знака задержали 9 сентября. Его обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта.

Правозащитники признали Марию Колесникову и Максима Знака политзаключенными. Адвокаты заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав, а действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.