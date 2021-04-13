Как следует из сообщения, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, сообщили госагентству в КГБ.

О задержании лидера Партии БНФ стало известно накануне вечером: политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ.

Политолог и литературовед Александр Федута перестал выходить на связь также накануне. Тревогу забила его жена Марина Шибко, которая сообщила, что Федута находится в Москве.

Марина Шибко сообщила TUT.BY, что сегодня подала заявление в российские правоохранительные органы о его пропаже.

— Я нахожусь в данный момент в Москве. Сегодня я здесь подала заявление о пропаже своего супруга. Когда я позже узнала, что муж задержан КГБ, то связалась с московскими следователями. Они не смогли мне сказать, где находится Александр Иосифович — на территории России или на территории Беларуси, — и каким образом он оказался в КГБ. Лишь сообщили, что будут по этому вопросу связываться с Генпрокуратурой РФ, — рассказала Шибко.

Она также не знает, как, когда, кем, на каких основаниях и при каких обстоятельствах был задержан ее муж.