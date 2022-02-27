"На войне, которая идет сейчас, вы с нами, увы, не на одной стороне. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются разрушить все, что было построено за десятилетия", - заявил Зеленский.

Говоря проходящем 27 февраля референдуме об изменениях в конституцию Беларуси, президент призвал граждан соседней страны решать, "кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу и соседям". "Будьте Беларусью, а не Россией", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал белорусов сделать правильный выбор сейчас, который определит судьбу страны на долгие годы.