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Президент Украины Зеленский опубликовал экстренное телеобращение к гражданам Беларуси. Он заявил, что с территории их страны убивают украинских детей, сообщает DW.

"На войне, которая идет сейчас, вы с нами, увы, не на одной стороне. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются разрушить все, что было построено за десятилетия", - заявил Зеленский.

Говоря проходящем 27 февраля референдуме об изменениях в конституцию Беларуси, президент призвал граждан соседней страны решать, "кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу и соседям". "Будьте Беларусью, а не Россией", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал белорусов сделать правильный выбор сейчас, который определит судьбу страны на долгие годы.

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