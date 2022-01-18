Из чего стреляли в протестующих и откуда оружие у Лукашенко? Новые данные

"Несмотря на то, что абсолютное большинство этих протестов были мирными, они были жестко подавлены. Сотрудники правоохранительных органов, вооруженные в том числе ружьями и пистолетами, резиновыми пулями и дубинками, светошумовыми гранатами и ирритантами, применяли чрезмерную силу против протестующих, в результате чего сотни людей получили травмы, а четыре человека погибли", — говорится в докладе Международной федерации за права человека (FIDH), опубликованном в конце 2021 года.

Авторы документа проанализировали разную информацию и установили, какие средства использовали белорусские власти для разгона демонстраций, какое оружие применяли при этом силовики и откуда осуществлялись его поставки.

Из чего стреляли в демонстрантов и чем разгоняли протестовавших



"Выложенная в интернет аудиозапись, на которой замминистра внутренних дел Николай Карпенков призывает силовиков "применять оружие ему (протестующему. — Ред.) прямо в лоб, прямо в лицо", подтверждает, что полицейское насилие против мирных демонстрантов носило преднамеренный, систематический характер и было согласовано на самом высоком уровне", — подчеркивается в докладе.

Его авторы отмечают, что "после жестких разгонов протестов журналисты и организации гражданского общества задокументировали использованные патронные гильзы с резиновыми пулями, светошумовые и другие боеприпасы, которые применялись против протестующих, произведенные, в основном, в России и странах Евросоюза".

Кроме того, как говорится в докладе FIDH, "сотрудники отрядов особого назначения были вооружены огнестрельным оружием иностранного производства, которое, возможно, было доставлено в Беларусь в нарушение эмбарго ЕС от 2011 года и других международных соглашений".

В первые дни после выборов в подавлении протестов участвовали сотрудники органов правопорядка и военнослужащие, имевшие огнестрельное оружие, указывается в документе: "Как правило, разгон уличных собраний в Беларуси в основном осуществлял ОМОН и сотрудники ГУБОПиК, подразделения министерства внутренних дел Беларуси. Зачастую на их форме отсутствовали отличительные знаки. Помимо них, в подавлении протестов участвовали сотрудники антитеррористических подразделений министерства внутренних дел и КГБ Беларуси — "Алмаз" и "Альфа" соответственно, а также бойцы отряда спецподразделения внутренних войск (СОБР)".

Авторы доклада утверждают, что "некоторые из сотрудников правоохранительных органов были в гражданском, но, тем не менее, вооружены. Кроме того, им регулярно выдавались наручники, шлемы, резиновые дубинки и биты".

Кто отдал приказ "стрелять на поражение"



Ссылаясь на данные СМИ, авторы доклада делают вывод, что "приказ задействовать военных во время протестов отдал генерал-майор Вадим Денисенко, командующий войсками сил специальных операций. Он приказал стрелять на поражение "в случае необходимости". 12 октября 2020 года замглавы МВД Геннадий Казакевич повторно заявил, что в случае необходимости белорусской милиции разрешено "использовать спецтехнику и боевое оружие" против протестующих".

На тот момент закон "Об органах внутренних дел Республики Беларусь" запрещал использование оружия для разгона собраний, уточняется в докладе. "Однако эта незаконная практика была закреплена в законе, вступившем в силу 19 июня 2021 года… Всего в результате насилия, примененного в отношении протестующих в Беларуси в послевыборной период, погибли не менее 15 граждан, при этом как минимум двое из них, включая Геннадия Шутова и Александра Тарайковского, были застрелены из огнестрельного оружия", — подчеркивают авторы документа.

Они считают, что Беларусь нарушила право на свободу мирных собраний, а также ряд международных норм и взятых на себя обязательств, когда "сотрудники правоохранительных органов разгоняли протестующих без убедительных на то оснований под предлогом того, что собрания были "несанкционированными". "Разгон возможен только в случае серьезного и массового насилия и в случае, если сотрудники правоохранительных органов исчерпали все разумные средства для облегчения проведения собрания и защиты участников", — поясняется в докладе FIDH.

Откуда взялось оружие



С 2008 года, в соответствии с решением Совета ЕС, передача военной техники и снаряжения Беларуси запрещена в связи с риском того, что все это может быть использовано для репрессий внутри страны, добавляют авторы доклада: "В июне 2011 года в связи с ухудшением ситуации в области прав человека, демократии и верховенства права в Беларуси ЕС усилил существующие санкции в отношении Минска путем введения эмбарго на поставки оружия.

Это решение, в частности, предусматривает запрет на "продажу, поставку, передачу или экспорт в Беларусь оружия и сопутствующих материалов любого типа, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, военизированное оборудование и запасные части к ним, а также оборудование, которое может быть использовано для проведения репрессий в стране…"

Данное эмбарго неоднократно продлевалось и в настоящее время действует до 28 февраля 2022 года, отмечается в докладе. Несмотря на то, что государствам-членам ЕС запрещено экспортировать в Беларусь вооружения, военные технологии и оборудование, включая стрелковое оружие, а также технику, которая может быть использована для репрессий внутри страны, авторы доклада приводят следующие данные: "Хотя большая часть оружия, имеющегося в распоряжении правоохранительных органов, произведена в Беларуси или в России, найденные после протестов использованные боеприпасы, похоже, соответствуют, среди прочего, оружию, импортированному из третьих стран.

В частности, по сообщениям СМИ и организаций гражданского общества, во время протестов сотрудники правоохранительных органов имели при себе и/или использовали оружие производства Remington и Mossberg (США), Fabarm и Benelli (Италия), SIG Sauer (Швейцария-Германия) и Glock (Австрия). Эксперты утверждают, что это оружие находится на вооружении белорусских спецслужб".

Экспорт оружия вопреки эмбарго?



Как отмечается в докладе Международной федерации за права человека, его авторы передали упомянутым компаниям предварительную версию документа, предложив им отметить какие-либо неточности, касающиеся деятельности компаний: "Итальянская компания Fabarm отрицает какие-либо незаконные транзакции с Беларусью и утверждает, что "наличие во время протестов оружия, похожего на нашу продукцию (компании Fabarm), может быть связано с присутствием на рынке некоторых копий турецкого производства, которые также имеют наш товарный знак на внешней стороне и является явным нарушением наших промышленных прав…".

То же утверждение относительно копий турецкого производства содержится в ответе другого итальянского производителя оружия — Benelli: "(Компания) провела внутренний аудит… Результатом этих проверок стало подтверждение того, что ни до, ни после эмбарго никогда не велось никакого экспорта в Беларусь, ни учреждениям, ни частным лицам. Появление во время столкновений оружия, похожего на нашу продукцию, может быть связано с присутствием на рынке копий нашего M4 Benelli турецкого производства…".

Согласно базе данных Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA), с 2011 года Беларусь импортирует стрелковое оружие только из Турции, Сербии и Южной Африки. При этом крупнейшим экспортером ручного огнестрельного оружия в Беларусь является Турция. Кроме того, Австралия выдала разрешение на экспорт 131 единицы стрелкового оружия и легкого вооружения в Беларусь в период с 2018 по 2019 год, однако неясно, сколько из них было экспортировано в действительности, отмечается в докладе.

Тем не менее ряд европейских стран, по всей вероятности, продолжали поставлять оружие в Беларусь после 2008 года, нарушая законодательство ЕС, предполагают авторы документа: "Одним из тревожных примеров является закупка в конце 2011 года швейцарско-немецких пистолетов SIG Sauer для бойцов СОБРа белорусского МВД… В этой связи следует отметить, что страна-производитель часто не является прямым поставщиком товара, и существует большая вероятность того, что он был передан в Беларусь через третьи страны. Например, по сообщениям СМИ, некоторые компании ЕС пытались обойти оружейное эмбарго ЕС, поставляя огнестрельное оружие и боеприпасы в Беларусь через третьи страны, например, Молдову".

Откуда боеприпасы и спецтехника



После подавления протестов на улицах Минска и других городов журналисты обнаружили, среди прочего, боеприпасы, произведенные в третьих странах, как сказано в докладе: "В частности, эксперты и журналисты опознали следующие боеприпасы иностранного производства, использованные для подавления протестов в Беларуси: патрон STERLING 12 калибра менее летального действия с резиновой пулей (Турция), патрон D Dupleks 12/70 с резиновой пулей (Латвия), светошумовой патрон Fam-Pionki 12/70 ONS 2000 (Польша)".

Кроме того, как утверждают составители документа, "были выявлены следующие боеприпасы, в основном российского производства, используемые белорусскими правоохранительными органами для распыления химических раздражающих веществ: 43-мм ВГМ93.200, ручная газовая граната "Черемуха-6" раздражающего действия, ручные аэрозольные гранаты "Дрейф" и "Дрейф-2".

В докладе подчеркивается, что "чешская компания Zeveta и польская компания Fam-Pionki отрицают факт продажи боеприпасов в Беларусь и утверждают, что соблюдают действующие национальные и международные нормы". Кроме того, в документе FIDH говорится об использовании водометов для разгона протестующих: "Помимо белорусских водометов, правоохранительные органы использовали водометы Predators производства компании Streit Group (ОАЭ/Канада). Водометы, согласно этим сообщениям (СМИ. — Ред.), были установлены на грузовиках 134 Mercedes-Benz и MAN Truck & Bus (Германия), IVECO (Италия), КамАЗ (Россия). Автомобили оснащены двумя водяными насосами с дальностью действия 55-70 метров производства немецкой компании Ziegler". Позиция этих компаний в докладе не изложена.

Как отмечают авторы документа, "с момента введения эмбарго ЕС на поставки оружия в Беларусь в 2011 году все вооружение, используемое для репрессий внутри страны, было запрещено к экспорту в Беларусь, включая оборудование, не подпадающее под действие Общей позиции ЕС. Но некоторые из предметов, по-видимому, были произведены и поставлены в Беларусь после 2011 года".