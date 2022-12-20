aA
Президенту России Владимиру Путину, судя по всему, не удалось убедить Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Тот факт, что Путин на встрече в Минске, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив его скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку, отмечают аналитики. Эксперты ISW по-прежнему считают, что участие Беларуси в войне РФ против Украины маловероятно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отрицал, что Путин намерен обсудить с Лукашенко участие Беларуси в войне. В Кремле расценили такие утверждения как безосновательные.

За несколько дней до начала войны Песков действовал аналогичным образом, категорически отрицая намерение Путина вторгнуться в Украину, однако нынешние слова пресс-секретаря российского президента, скорее всего, являются попыткой скрыть отчаянное желание Путина вовлечь Лукашенко в войну и очевидную - новую - неудачу в этом, констатируют аналитики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Путин прилетел к Лукашенко в Минск впервые за три года. Зачем?

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл...

Российские военные проведут батальонные учения в Беларуси

Российские военные, прибывшие в Беларусь для...

TOP новостей

Европарламентарий поделилась информацией: союзники сказали, что Россия намеревалась напасть на нас

Европарламентарий, представитель Союза...

300 дней вторжения. Российско-украинская война далека от завершения

300 дней продолжаются небывалые после 1945 года...

Новые данные: за последние 20 лет число русских и поляков в Литве сократилось

По данным прошлогодней переписи населения и жилищного...

Вильнюсцы вступились за водителей общественного транспорта: наши соотечественники избалованы

Забастовка водителей общественного транспорта в...

Kristian Benedikt (Olesios Kasabovos nuotr.)

Выясняются последствия выступления Вишняускаса в Беларуси: это мог быть хорошо подготовленный план

Литовский тенор Вайдас Вишняускас своими действиями...