ISW: наемники ЧВК "Вагнер" остаются в Беларуси, несмотря на слухи об их переброске в Россию

На спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество машин в лагере наемников под Осиповичами в Могилевской области, и, возможно, в период с 1 по 9 августа их стало еще больше.
Украинские источники продолжают сообщать о расширении деятельности «Вагнера» в Брестской области, а связанные с самой ЧВК источники сообщают, что наемники продолжают обучать белорусских военных.
Эксперты ISW пишут, что не обнаружили данных, которые бы опровергали появившиеся 8 августа предположения, что ЧВК «Вагнер» перебросила из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области от 500 до 600 человек.
Тогда также сообщалось, что второй этап вывода из Беларуси якобы планируется провести 13 августа, после чего небольшая группа инструкторов останется обучать белорусских военнослужащих.
Евгений Пригожин пока не комментирует эти слухи ни напрямую, ни через посредников, как он делал это ранее. Это позволяет предположить, что Пригожин, возможно, не совсем свободен в своих комментариях относительно будущего ЧВК «Вагнер», заключает ISW.