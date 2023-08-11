ISW: наемники ЧВК "Вагнер" остаются в Беларуси, несмотря на слухи об их переброске в Россию

На спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество машин в лагере наемников под Осиповичами в Могилевской области, и, возможно, в период с 1 по 9 августа их стало еще больше.

Украинские источники продолжают сообщать о расширении деятельности «Вагнера» в Брестской области, а связанные с самой ЧВК источники сообщают, что наемники продолжают обучать белорусских военных.

Эксперты ISW пишут, что не обнаружили данных, которые бы опровергали появившиеся 8 августа предположения, что ЧВК «Вагнер» перебросила из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области от 500 до 600 человек.

Тогда также сообщалось, что второй этап вывода из Беларуси якобы планируется провести 13 августа, после чего небольшая группа инструкторов останется обучать белорусских военнослужащих.