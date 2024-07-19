Интуитивный диктатор. Как Александр Лукашенко 30 лет правит Беларусью

Иногда Лукашенко сам провоцировал внутриполитическую бурю. Например, в 2015-м пришел к идее налога на тунеядство: если работоспособный гражданин трудился меньше шести месяцев в году, он должен был сделать разовый взнос государству. Это вызвало сильные протесты. Новый налог так и не начали собирать.

„Лукашенко козыряет, что в 1990-е годы была полная нищета, а теперь белорусы более-менее зажиточно живут, — говорит Александр Класковский. — Конечно, это как в советское время любили показатели сравнивать с 1913 годом. В 1990-е годы все постсоветские республики находились в ситуации хозяйственного развала, так же было и в странах Балтии, и в Польше. Но если посмотреть сегодня, насколько рванула Польша — это разница в заработках примерно в три раза. Так что все познается в сравнении. Вероятно, при ином руководителе, который бы проводил рыночные реформы последовательно, Беларусь была бы сегодня гораздо богаче“.