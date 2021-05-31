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Задержанная в Минске россиянка София Сапега чувствует себя нормально, но иногда у нее случаются панические атаки, рассказал в телеграме ее адвокат Александр Филанович.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© DELFI montažas / Scanpix

«Относительно состояния Софьи. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», — сообщил адвокат.

Софию Сапегу задержали 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их самолет, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске из-за угрозы минирования, которая впоследствии не подтвердилась.

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По данным «Новой газеты» и «Русской службы Би-би-си», Сапега фигурирует в трех уголовных делах: об организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании розни. Суд арестовал ее на два месяца.

29 мая Владимир Путин обсудил задержание Сапеги с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин поручил МИД «самым внимательным образом» отслеживать дело россиянки.

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