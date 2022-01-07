"Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали", — цитирует Лукашенко Белта.
Что касается Беларуси, продолжил он, то для нее еще очень важно остаться независимым государством, чтобы белорусский народ управлял своей страной, жил мирно и спокойно. "И дружить, быть в теснейшем союзе с нашими соседями, с теми, кто хочет с нами жить вместе, и кто нас понимает", — отметил Александр Лукашенко.
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