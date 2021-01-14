Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в беспрецедентных репрессиях

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Беларуси в развязывании беспрецедентных репрессий против оппозиционеров и гражданских активистов после спорных президентских выборов 9 августа, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. "На мирные протесты власти ответили произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур", - говорится во "Всемирном докладе - 2021" HRW, обнародованном в четверг, 14 января.

"В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиениям, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками блокировали сайты на разное время, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет", - указывается в документе.

Аресты и отказы в регистрации

В докладе HRW отмечается, что президентские выборы в Беларуси проходили на фоне арестов ведущих оппозиционных кандидатов, безосновательных отказов некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации и обвинений в массовых подтасовках. В документе, в числе прочего, упоминается об отказе властей зарегистрировать кандидатами в президенты известного блогера Сергея Тихановского и оппозиционера Валерия Цепкало, а также об аресте оппозиционного кандидата Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

"Власти жестко пресекали мирные протесты 9 - 12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За четыре дня было задержано почти семь тысяч демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни людей подверглись пыткам или другому недозволенному обращению со стороны силовиков. По меньшей мере четыре человека умерли в результате противоправных действий сотрудников милиции", - говорится в докладе HRW.

Тысячи задержанных

В документе сообщается, что к середине ноября общее число людей, задержанных в связи с протестами, достигло 25 тысяч. "С начала лета власти Беларуси возбудили более 500 уголовных дел против потенциальных президентских кандидатов, активистов их избирательных штабов и мирных демонстрантов по целому ряду безосновательных обвинений - от организации или участия в массовых беспорядках до хулиганства", - отмечается в докладе HRW.

"Фигурантами уголовных дел, в том числе о неуплате налогов и мошенничестве, также становились предприниматели и сотрудники компаний, которые поддерживали определенных оппозиционных кандидатов и пострадавших от милицейского насилия во время протестов. На 15 ноября в СИЗО по таким политически мотивированным обвинениям оставались по меньшей мере 118 человек", - указывают авторы документа.

Задержания работников СМИ

По данным HRW, с января по ноябрь 2020 года в Беларуси зафиксировано свыше 500 случаев притеснений и задержаний журналистов и привлечения их к административной ответственности в виде штрафа или ареста. "Отдельной мишенью властей были журналисты, которые освещали протесты или вели прямую трансляцию. Их задерживали и привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях и незаконное изготовление или распространение продукции СМИ", - указывается в докладе.

В документе приводятся конкретные случаи, когда журналисты были избиты или получили травмы при освещении протестов. В частности, упоминается об избиении при задержании журналистов Александра Позняка и Сергея Багрова, корреспондента белорусской редакции "Радио Свобода" Антона Трофимовича, а также о госпитализации после ранения резиновой пулей корреспондентки "Нашей Нивы" Натальи Лубневсой.

Пандемия коронавируса

В докладе HRW затронута и тема пандемии коронавируса. "В течение всего периода пандемии президент Лукашенко отрицал опасность COVID-19. Несмотря на высокий уровень контактного инфицирования, власти не вводили никаких ограничительных мер. В ноябре в Минске и ряде других городов был введен масочный режим. Власти предпринимали попытки заставить замолчать работников здравоохранения, которые рассказывали об опасности пандемии. В Витебске после интервью с критикой пассивности правительства был уволен главврач городской больницы скорой помощи Сергей Лазарь", - сообщается в документе.