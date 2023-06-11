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Бывшая политзаключенная Софья Сапега с отцом сейчас находятся в Таиланде. Вернуться домой они планируют этим летом. Об этом ее отец Андрей рассказал в интервью изданию PrimaMedia.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© Vida Press

Отец экс-политзаключенной отметил, что для него новость о помиловании дочери стала «приятной неожиданностью». По его словам, в деле Софьи числилось 200−300 потерпевших и родственники девушки «закрыли ущерб каждому», а также «возместили вред, который Софья своими действиями нанесла непосредственно Беларуси как государству». Дважды они подавали прошение о помиловании, но дважды им отказывали. Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря содействию губернатора Приморского края России Олега Кожемяко при посредничестве крестного отца Софьи, министра физической культуры и спорта Приморья Жана Кузнецова.

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После освобождения из белорусской колонии Софья с отцом через Дубай улетела в Таиланд. Сейчас они находятся в городе Пхукет. Вернуться домой планируют этим летом.

На вопрос, чем Софья займется дальше, Андрей Сапега не смог ответить. По его словам, планы у девушки «какие-то есть, но они не оформились во что-то конкретное».

— Если сформулировать в общих фразах, то она действительно хочет шанс, который ей дали, еще раз использовать без тех ошибок, которые совершила в прошлом. Хочет быть полезной обществу, реализоваться как личность, как человек, — сказал Андрей Сапега.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха. Девушку обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков.

Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. В помиловании изначально ей отказали. В апреле 2023 года стало известно о том, что Софью Сапегу, возможно, отправят досиживать срок в Россию. Но 7 июня ее помиловали.

За время суда над Софьей и ее пребывании в колонии Роман Протасевич, ее бывший молодой человек, успел жениться и стать отцом. Также сообщается, что он дал показания на Софью.

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