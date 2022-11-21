"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, прилегающие к границам стран ЕС и Украины, в частности, Гродненской и Брестской областей", — говорится в пресс-релизе управления.
Одной из главных целей называется БелАЭС, расположенная в Островецком районе.
"Разработкой и реализацией «проекта» занимаются российские спецслужбы. В то же время беларусский КГБ просто поставлен в известность. Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в беларусскую военную форму. В настоящее время подразделения беларусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности", — заявляют представители ГУР.
"По мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание беларусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в беларусском обществе", — считают авторы.
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