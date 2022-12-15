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В Минском городском суде идет суд над гражданином Латвии Дмитрийсом Михайловсом. Он обвиняется по четырем статьям УК, в том числе в призывах к санкциям, разжигании розни, оскорблении представителя власти и оскорблении Александра Лукашенко.
A. Lukašenka apkaltino Ukrainą paleidus raketų į Baltarusiją
A. Lukašenka apkaltino Ukrainą paleidus raketų į Baltarusiją
© Scanpix

44-летний мужчина был временно зарегистрирован в Минской области. Его задержали 1 марта этого года, в октябре Михайловс был включен в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, сообщает правозащитный центр "Вясна".

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