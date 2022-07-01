Пограничное ведомство сообщает, что "в целях поддержания добрососедских отношений" Лукашенко принял решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Оно будет действовать с 00.00 часов 1 июля по 31 декабря текущего года включительно.

— Для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения, — разъяснили в Госпогранкомитете.

Для въезда в Беларусь гражданам Польши необходимо будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.

ПЦР-тест и сертификат о вакцинации для пересечения границы не требуется.